لبنان

طيران العدو يعكّر أجواء كسروان

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع أصوات انفجارات في بعض مناطق كسروان تبيّن انها ناتجة عن خرق لجدار الصوت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي.
 
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