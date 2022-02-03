لبنان

المتعاقدون بالساعة في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:44
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 أصدرت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه: "صرح رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يوم الجمعة في 28 كانون الثاني الفائت، أن الجامعة أنجزت ملف التفرغ وأودعته رسميا وزارة التربية. كما أكد رئيس الجامعة "الإيجابية التي يتعاطى بها الوزير القاضي عباس الحلبي مع الملف والضغط باتجاه إقراره في مجلس الوزراء". 
 
أضافت: "بناء على ما تقدم، تطالب اللجنة الوزير الحلبي إحالة الملف على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنفاذا لوعده، فور استكماله من رئيس الجامعة بالوثائق الضرورية، بغية إقراره سريعا في أقرب جلسة حكومية".
 
وختمت: "في هذا السياق، تؤكد اللجنة أن إقرار ملف التفرغ شرط أساسي لانتظام العمل الأكاديمي في الجامعة ويفتح الباب لعودة الاساتذة المتعاقدين الى صفوفهم لملاقاة طلابهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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