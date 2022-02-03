سرق سيارة في جل الديب... وهذا ما حصل معه على حاجز ضهر البيدر

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:الساعة 23:00 من يوم الثلاثاء ١ -2- ٢٠٢٢، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على متن سيّارةٍ رباعية الدّفعِ من نوع هيونداي توكسون لون اسود تاريخ الصّنع 2011، ويدعى:أ. هـ. (من مواليد عام ١٩٨٣، سوري)من خلال المتابعة، تبيّن أنّ الآليّة قد سُرقت بالتاريخ ذاته، من محلّة جلّ الدّيب.أودع الموقوف والسيّارة مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.