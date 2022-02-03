لبنان

سرق سيارة في جل الديب... وهذا ما حصل معه على حاجز ضهر البيدر

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:48
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

الساعة 23:00 من يوم الثلاثاء ١ -2- ٢٠٢٢، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على متن سيّارةٍ رباعية الدّفعِ من نوع هيونداي توكسون لون اسود تاريخ الصّنع 2011، ويدعى:

أ. هـ. (من مواليد عام ١٩٨٣، سوري)
من خلال المتابعة، تبيّن أنّ الآليّة قد سُرقت بالتاريخ ذاته، من محلّة جلّ الدّيب.

أودع الموقوف والسيّارة مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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