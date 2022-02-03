عملية خطف الطفل "ريان" تتفاعل... هل من جديد؟

هزت عملية خطف الطفل ريان كنعان من منطقة حالات بالأمس اللبنانيين، لا بل جعلتهم يطرحون ألف سؤال وسؤال لاسيما ان هذه العملية سبقتها عملية اخرى تم خلالها احتجاز طفل بالغ من العمر 12 سنة في احدى بلدات الضنية ليتم تحريره من قبل القوى الامنية خلال ساعات.في هذا الاطار، تواصل "لبنان 24" مع مختار حالات السيد جورج الراعي، الذي اكد ان "لا معلومات جديدة عن الطفل ريان، لا بل لا معلومات يمكن الحديث عنها منذ لحظة اختطافه بالأمس".كما أشار مختار حالات الى ان "التنسيق مستمر مع فرع المعلومات ومختلف الأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها على اكمل وجه".