لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في عدد من المناطق

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:51
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 3/2 /2022 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: يارون، مروحين، عرب اللويزة، عمرا وحولا".
 
وفي بيان ثان، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 7/2/2022 ولغاية 18/2/ 2022 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب -غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة".
 
واشارت في بيان آخر الى انه "لغاية 25/2/2021 ستقوم وحدة من الجيش، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".
 
وختاما افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 3 و10/2/ 2022، ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في المناطق التالية: إهمج، كفرفالوس ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".
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