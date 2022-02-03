لبنان

لجنة المرأة والطفل استعرضت مبادىء لتعديل القانون 422 المتعلق بحماية الاحداث

Lebanon 24
03-02-2022 | 06:55
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عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين وفي حضور كل من النواب أعضاء اللجنة قاسم هاشم ورولا الطبش.
 
كما حضر الجلسة :المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله أحمد، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، ممثلون عن وزارة العدل القضاة: أيمن أحمد، إنجيلا داغر ورزان الحاج شحادة، رئيس دائرة حماية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية عدنان نصر الدين، ممثلان عن منظمة "اليونيسف" ميشال الدعل وايمي كرم، رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص ونائبه فارس خليل.
 
وأشار بيان ان وزارة الشؤون الاجتماعية استعرضت المبادىء التي اعتمدتها كإقتراح لتعديل القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر والذي يتضمن اضافات على الابواب الرئيسية للقانون الحالي، إضافة الى حملة من التعديلات على المواد الرئيسية في المخالفات لأبواب وفصول القانون.
 
وبعد المناقشة أبدى الحاضرون آراءهم وملاحظاتهم وعلى ضوئها تقرر تشكيل لجنة فرعية لاستكمال النقاش في جلسة لاحقة.
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