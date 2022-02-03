وقفة شهرية لاهالي ضحايا المرفأ

صدر عن جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، التالي:

تدعوكم جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إلى وقفتها الشهرية في الرابع من شباط أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروتالبرنامج :الساعة ٥ : التجمعالساعة ٥:٣٥ : بيان جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروتالساعة ٦:٠٧ : إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار لراحة أرواح الضحايا والشهداء المظلومين