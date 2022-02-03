وزير الداخلية يزفّ خبرا سارا: شعبة المعلومات تحرّر الطفل ريان كنعان

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "بعد جهودٍ جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالماً. مرة جديدة نهنىء ابطال الشعبة وقوى الامن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية لمجتمعم".