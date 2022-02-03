الجيش: تمارين تدريبية مع قوات الأمم المتحدة في حقلي رماية الناقورة وإبل السقي

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: "ستقوم وحدات من الجيش ، بالاشتراك مع وحدات من قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في حقلي رماية الناقورة وإبل السقي بتواريخ 7، 8 و10 /2 /2022 اعتبارامن الساعة 7،00 وحتى الساعة 18.00، بإجراء تمارين مشتركة بالذخيرة الحية.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".