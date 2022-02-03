لبنان

تعميم من نهرا بخصوص عمليات سرقة كابلات الكهرباء

Lebanon 24
03-02-2022 | 07:35
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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما طلب فيه من قيادة درك منطقة الشمال الإقليمية اجراء الاستقصاءات اللازمة والتشدد في المراقبة، بعد تكاثر عمليات سرقة كابلات الكهرباء.
 
وجاء في نص التعميم :
"بعد تكاثر عمليات سرقة كابلات الكهرباء في مختلف المناطق في الشمال ولا سيما في قضاء الكورة، اجراء الاستقصاءات اللازمة والاطلاع والتشدد في المراقبة لا سيما اماكن تجميع الحديد والبور المنتشرة ، وقمع تلك المخالفات ومعرفة الفاعلين واحالتهم امام المراجع القضائية المختصة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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