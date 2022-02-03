لبنان

مستوصف يتعرض للخلع والكسر... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-02-2022 | 07:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين فجر اليوم على الدخول إلى مستوصف "الفرض الخيري" في بلدة العوادة في منطقة وادي خالد الحدودية بواسطة الخلع        والكسر.
 
 
وقاموا بالعبث في محتويات المستوصف.
 
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