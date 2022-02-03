مستوصف يتعرض للخلع والكسر... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين فجر اليوم على الدخول إلى مستوصف "الفرض الخيري" في بلدة العوادة في منطقة وادي خالد الحدودية بواسطة الخلع والكسر.

وقاموا بالعبث في محتويات المستوصف.