لبنان

اللواء ابراهيم استقبل السفير الياباني وبحثا في تعزيز التعاون

Lebanon 24
03-02-2022 | 08:10
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم السفير الياباني في لبنان السيد أوكوبو تاكيشي  OKUBO TAKESHI، وبحث معه في الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة اليابانية والمديرية العامة للأمن العام.
المصدر: الوكالة الوطنية
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اللواء عباس ابراهيم

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