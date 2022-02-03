اللواء ابراهيم استقبل السفير الياباني وبحثا في تعزيز التعاون

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم السفير الياباني في لبنان السيد أوكوبو تاكيشي OKUBO TAKESHI، وبحث معه في الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة اليابانية والمديرية العامة للأمن العام.