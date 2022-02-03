لبنان

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطالب المصارف بتسهيل فتح حسابات للحملات الإنتخابية للمرشحات

Lebanon 24
03-02-2022 | 08:39
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عقدت لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إجتماعاً برئاسة الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم رئيسة اللجنة. تمّ البحث خلال الإجتماع في الصعوبات التي تواجهها المرشحات للإنتخابات النيابية خاصة لجهة فتح حساب مصرفي للحملة الإنتخابية، ممّا يعيق مشاركة النساء في الحياة السياسية.
وعلى اثر الإجتماع، تواصلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مع رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير مطالبةً بضرورة إقدام المصارف على تسهيل المعاملات أمام المرشحات في فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في قانون الإنتخابات النيابية. وتأمل الهيئة التجاوب السريع مع ما طالبت به تسهيلا لأمور السيدات المرشحات الى الانتخابات النيابية، كما  وستبقى اجتماعات اللجنة المختصة  مفتوحة مواكبة  للموضوع.
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