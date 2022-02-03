شركة تنسحب من العرض بسبب منع "محجبة" من المشاركة.. والـABC اشرفية توضح ما حصل!

أعلنت إدارة "full house" أنّه بتاريخ 31/1/2022 تمّ إبلاغها من قبل إدارة abc أشرفية عن طريق منظمة المعرض بضرورة إستبدال المرأة العاملة على ستاند full house لأنها إمرأة مُحجبة، لأن ذلك يتنافى مع قوانين المؤسسة. ضمن إطار منع أي دلائل دينية لدى العاملين في المول".



واضافت ادارة "كافيه full house" أنّه: "على إثر ذلك تمّ إنسحابنا من المعرض وعدم التجديد، لمعارضتنا التمييز بجميع أنواعه، والموظفة لا زالت تعمل لدى full house وهي تكمل عملها في فروعنا".

من جهتها ردت الـABC على المنشور بتأكيدها: "أنّها مؤسّسة غير طائفيّة تحترم كلّ الأديان داخل المجمّع، لكنّ سياستها الداخليّة تمنع أيّ مظاهر دينيّة للموظّفين والباعة".

أكّدت مديرة التسويق في الـABC ريتا سلمون أنّ "الإدارة لم تتقصّد زينب لشخصها أو انتمائها الدينيّ، بل هذا من شروط العقد التي وافق عليها الكافيه في وقت سابق، وليست جديدة عليه".



واشارت سلمون في حديثها لـ"النهار" قائلةً: "نحترم كلّ المذاهب والطوائف، ولا نميّز بين أحد، وتاريخنا يشهد على ذلك، إلّا أنّ البعض لجأ إلى حملة مغايرة للواقع لأسباب نجهلها، دون معرفة حقيقة الأمر، مع العلم أنّ شروط الاتفاق واضحة وهي تشمل عدم إظهار أيّ رمز ديني إلى العلن، وذلك إيماناً منّا بالمساواة والعدل"، وتشرح "تواصلنا مع صاحب الكافيه وأكّد لنا أنّه لم يكن يرغب أن تصل الأمور إلى هنا ولكنّها خرجت عن السيطرة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعيّ دون توضيح".

وسبب ذلك موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد ناشطون تداول الرسالة من الشركة وتعليق الـABC"، وسط امتعاض من تصرف الاخيرة.

أمّا المنشور والتعليق لادارة "ABC" على ما حصل، فعرضته اولا سيدة تُدعى سمية حجازي وهي ناشطة وصاحبة صفحة "Spatulicious" على "انستغرام"، التي كتبت منشورا عن الحجاب، لتقوم شركة "full house" بمشاركتها تجربتها مع الـABC"، وبعد طلب إذن من الشركة لنشر ما حصل معها، عرضت سمية المنشور على صفحتها.