لبنان

الثقافة دعت المؤلفين الفرنكوفونيين الى توقيع مؤلفاتهم في المكتبة الوطنية او في قصر الاونيسكو

Lebanon 24
03-02-2022 | 10:15
A-
A+
Doc-P-914539-637795045586761115.png
Doc-P-914539-637795045586761115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضمن سلسلة النشاطات الثقافية، التي تنظمها وزارة الثقافة لمناسبة شهر الفرنكوفونية، دعت الوزارة المؤلفين الفرنكوفونيين الى توقيع مؤلفاتهم في المكتبة الوطنية او في قصر الاونسكو.
 
على الراغبين المشاركة في هذا الحدث الثقافي، التقدم بطلباتهم إلى وزارة الثقافة (قصر الاونيسكو) من الإثنين الى الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني
azzidiana@hotmail.com
christinematta18@hotmail.com
 
مع الاشارة الى ان الموعد النهائي للتقدم بالطلبات هو 14 من شهر شباط  الحالي. 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2022-02-03
15:14 | 2022-02-03
14:48 | 2022-02-03
14:16 | 2022-02-03
13:51 | 2022-02-03
13:45 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website