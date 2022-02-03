الثقافة دعت المؤلفين الفرنكوفونيين الى توقيع مؤلفاتهم في المكتبة الوطنية او في قصر الاونيسكو

ضمن سلسلة النشاطات الثقافية، التي تنظمها وزارة الثقافة لمناسبة شهر الفرنكوفونية، دعت الوزارة المؤلفين الفرنكوفونيين الى توقيع مؤلفاتهم في المكتبة الوطنية او في قصر الاونسكو.على الراغبين المشاركة في هذا الحدث الثقافي، التقدم بطلباتهم إلى وزارة الثقافة (قصر الاونيسكو) من الإثنين الى الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، أو إرسالها عبر البريد الالكترونيazzidiana@hotmail.comchristinematta18@hotmail.comمع الاشارة الى ان الموعد النهائي للتقدم بالطلبات هو 14 من شهر شباط الحالي.