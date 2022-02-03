لبنان

اخبار ضد التعاونيات وتجار المواد الغذائية والإستهلاكية

Lebanon 24
03-02-2022 | 09:59
A-
A+
Doc-P-914540-637795046137922210.jpg
Doc-P-914540-637795046137922210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، البيان الآتي: 

في إطار متابعتها لقضايا مكافحة الفساد ولاسيما تلكَ المتعلِّقة بالمواضيع الماسّة بمعيشة المواطنين وقوتَ يومهم والأمن القومي الغذائي، تقدَّمَ اليوم محامو الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بإخبارات قضائية للنيابات العامة الإستئنافية في جميع المحافظات اللبنانية وذلكَ ضد أصحاب الإستهلاكيات والتعاونيات وتجار المواد الغذائية والإستهلاكية بجرائم الغش والغلاء والإحتكار ومخالفة قانون حماية المستهلك، وقد سُجِّلَت الإخبارات لدى أقلام النيابات العامة في:

- بيروت برقم 1015/ش/2022
- جبل لبنان 1522/ش/ 2022
- النبطية 398/ش/2022
- لبنان الجنوبي 651/ش/2022
- البقاع 524/ش/2022
- لبنان الشمالي 1455/ش/2022
- بعلبك الهرمل 357/ش/2022

هذا وباشرت على الفور النيابات العامة بالتصدي لهذه الجرائم المشهودة بعد تكليف القوى الأمنية، مع مراقبي حماية المستهلك، مداهمة المتاجر الغذائية لاسيما الكبرى منها، وقد نتج عن ذلك ختم  العديد من التعاونيات والإستهلاكيات بالشمع الأحمر، وتسطير محاضر ضبط بحقها وتوقيف المسؤولين، ولا تزال العملية مستمرة.

إنَّ مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام  تعاهد الشعب اللبناني أنها لن تألو جهداً إلاَّ وستفعله في سبيل المصلحة العامة للأُمَّة، وستبقى مستمرةً في التصدي للفاسدين وملاحقتهم قضائياً أياً كانوا وأياً كانت طبيعة أعمالهم وجرائمهم، توَسُّلاً للإقتصاص منهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، نصرةً لوطنٍ منهار لم يعُد يُعوِّل إلَّا على ثلّةٍ من قضاتهِ الأحرار . 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2022-02-03
15:14 | 2022-02-03
14:48 | 2022-02-03
14:16 | 2022-02-03
13:51 | 2022-02-03
13:45 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website