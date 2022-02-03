15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بو حبيب استقبل المونسنيور غالاغر
Lebanon 24
03-02-2022
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب امين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر .
بعد اللقاء الذي استمر لنصف ساعة تحدث الوزير بو حبيب مرحبا بالضيف وقال:"
تشرفت باستقبالك اليوم في وزارة الخارجية . وأعلم انكم تختتمون زيارتكم الى لبنان وانكم تغادرون غدا لكنني آمل ان تكون زيارتكم مثمرة. ان لبنان والفاتيكان تربطهما علاقة تعاون متجذرة في التاريخ بشأن المسائل الكثيرة التي تخص لبنان . ونحتفل بمرور 75 عاما على انشاء العلاقات الديبلوماسية بيننا.
بدوره قال المونسينيور غالاغر :
كما قلتم انها الطريقة الامثل لأختتم بها الجزء الرسمي من زيارتي الى لبنان عبر احياء ذكرى إنشاء العلاقات الديبلوماسية ولكن ايضا لإحياء العلاقة الحيوية والدينامية التي تجمعنا والتي تتناول التحديات الكثيرة التي يواجهها بلدكم اليوم. لقد كانت محادثات مثمرة حول العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي ولكننا تطرقنا تحديدا الى ما يتعلق بالمنطقة وعلاقة لبنان مع الدول العربية. وسررت عندما سمعت ان ثمة تقدما في التفاوض مع صندوق النقد الدولي والفوائد التي ستعود على لبنان في المستقبل القريب.
وسنواصل الحوار الذي بدأناه في الفاتيكان مع الوزير بوحبيب، ما ان تسلم مهامه سواء كان ذلك في لبنان او في روما، وعبر الاجتماعات الدولية اذا دعت الحاجة.
وأكد غالاغر التزام الكرسي الرسولي بالتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية من اجل مصلحة لبنان.
تابع
الأكثر قراءة
تغيير في المواعيد أوصل القاتل الى العيادة.. اليكم القصة الكاملة لمقتل الطبيب ايلي جاسر
Lebanon 24
تغيير في المواعيد أوصل القاتل الى العيادة.. اليكم القصة الكاملة لمقتل الطبيب ايلي جاسر
23:05 | 2022-02-02
02/02/2022 11:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جوي قطبي آتٍ من اليونان.. واستعدوا لموجة صقيع في هذا الموعد
Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جوي قطبي آتٍ من اليونان.. واستعدوا لموجة صقيع في هذا الموعد
01:20 | 2022-02-03
03/02/2022 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. مذيع الـ MTV يودع المُشاهدين! (فيديو)
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. مذيع الـ MTV يودع المُشاهدين! (فيديو)
02:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة الدولار.. هذا ما كشفه خبير مالي
Lebanon 24
لعبة الدولار.. هذا ما كشفه خبير مالي
03:01 | 2022-02-03
03/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود كبرت وأصبحت شابة.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود كبرت وأصبحت شابة.. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:14 | 2022-02-03
مصرف لبنان: لا حساب لدينا في مصرف BNP Paribas
15:14 | 2022-02-03
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية
14:48 | 2022-02-03
حريق داخل معمل "بطاطا" في مجدليا وفرق الإطفاء والإسعاف تهرع للمكان (فيديو)
14:16 | 2022-02-03
في طرابلس... سلباه هاتفه وهم على الدراجة النارية!
13:51 | 2022-02-03
نصار بحث في الإتفاقيات السياحية الثنائية خلال لقاءات عقدها في أنقرة
13:45 | 2022-02-03
كلاس اتصل بريان كنعان ووالده مهنئا: لبنان كله كان مشدودا اليه
فيديو
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
06:00 | 2022-02-03
03/02/2022 22:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
03/02/2022 22:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
03/02/2022 22:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact