بو حبيب استقبل المونسنيور غالاغر



بعد اللقاء الذي استمر لنصف ساعة تحدث الوزير بو حبيب مرحبا بالضيف وقال:"

تشرفت باستقبالك اليوم في وزارة الخارجية . وأعلم انكم تختتمون زيارتكم الى لبنان وانكم تغادرون غدا لكنني آمل ان تكون زيارتكم مثمرة. ان لبنان والفاتيكان تربطهما علاقة تعاون متجذرة في التاريخ بشأن المسائل الكثيرة التي تخص لبنان . ونحتفل بمرور 75 عاما على انشاء العلاقات الديبلوماسية بيننا. استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب امين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر .بعد اللقاء الذي استمر لنصف ساعة تحدث الوزير بو حبيب مرحبا بالضيف وقال:"تشرفت باستقبالك اليوم في وزارة الخارجية . وأعلم انكم تختتمون زيارتكم الى لبنان وانكم تغادرون غدا لكنني آمل ان تكون زيارتكم مثمرة. ان لبنان والفاتيكان تربطهما علاقة تعاون متجذرة في التاريخ بشأن المسائل الكثيرة التي تخص لبنان . ونحتفل بمرور 75 عاما على انشاء العلاقات الديبلوماسية بيننا.

بدوره قال المونسينيور غالاغر :

كما قلتم انها الطريقة الامثل لأختتم بها الجزء الرسمي من زيارتي الى لبنان عبر احياء ذكرى إنشاء العلاقات الديبلوماسية ولكن ايضا لإحياء العلاقة الحيوية والدينامية التي تجمعنا والتي تتناول التحديات الكثيرة التي يواجهها بلدكم اليوم. لقد كانت محادثات مثمرة حول العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي ولكننا تطرقنا تحديدا الى ما يتعلق بالمنطقة وعلاقة لبنان مع الدول العربية. وسررت عندما سمعت ان ثمة تقدما في التفاوض مع صندوق النقد الدولي والفوائد التي ستعود على لبنان في المستقبل القريب.

وسنواصل الحوار الذي بدأناه في الفاتيكان مع الوزير بوحبيب، ما ان تسلم مهامه سواء كان ذلك في لبنان او في روما، وعبر الاجتماعات الدولية اذا دعت الحاجة.

وأكد غالاغر التزام الكرسي الرسولي بالتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية من اجل مصلحة لبنان.