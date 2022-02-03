المونسنيور غالاغر يزور ضريح القديس شربل (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر الى دير مار مارون في عنايا، حيث يقوم بزيارة ضريح القديس شربل.