الممثل السياسي لبهاء الحريري زار البطريرك الراعي في بكركي

أعلن الممثل السياسي لبهاء الحريري صافي كالو في بيان ، انه زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي.وأكد كالو بعد اللقاء "أهمية دور الصرح البطريركي، الذي اعطي له مجد لبنان، في الحفاظ على الاساس الميثاقي الاسلامي - المسيحي وعلى صون أمن لبنان واستقراره وازدهاره"، منوها بـ"مواقف البطريرك الداعية الى الحياد وتطبيق اتفاق الطائف وحصر حمل السلاح بقوى الدولة وتنفيذ القرارات الاممية 1559، 1680، 1701، كما بالمبادرة العربية والدولية التي حملها وزير خارجية الكويت، والتي تتكامل مع مبادرة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك زيارة أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير الى لبنان. فكل هذه المبادرات الدولية تهدف الى استعادة سيادة لبنان وإنقاذه اقتصاديا".وشدد على "ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده لأنه الوسيلة الديموقراطية السليمة والسلمية لتحقيق التغيير واجراء الاصلاحات البنيوية كي يعود لبنان، الذي نحب، وطن الاشعاع في عالمنا العربي".