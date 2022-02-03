لغط حول الايجارات في زغرتا... هذا ما أوضحته البلدية

نشرت بلدية زغرتا-اهدن عبر صفحتها على "فيسبوك" الآتي:

بعد أن جرى التداول مؤخراً بتدخل قامت به بلدية زغرتا-إهدن لرفع الإيجارات ونُسِبَ إليها أنها حددت جدولاً بالأسعار، نفت بلدية زغرتا-إهدن ما يتردد بين أهل البلدة لناحية أنها تعمد على توحيد نسب تعرفة بدلات الإيجار المعقودة على الشقق السكنية والمحال التجارية الكائنة ضمن نطاق سلطتها الإدارية.وأوضحت في بيان للرأي العام: "يهمنا كبلدية أن نوضح بأن هكذا قرارات أو تعاميم تخضع لسلطة القضاء العدلي وتحديداً قانون الموجبات والعقود الصادر في 9/3/1932 وقانون إيجار العقارات المبنية رقم 160/92 مع تعديلاته الأخيرة، ويقتصر دور البلدية في إستيفاء نسب ضريبة الأملاك المبنية سنوياً حسب بدلات الإيجار المصرّح وغير المصرّح عنها."بلدية زغرتا-إهدن ختمت: "نثق أن أهلنا سيوفقون بين مزايا الضيافة والحفاوة والمودة التي طالما تميزت بها."