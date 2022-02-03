خديجة غادرت منزل ذويها في الكرنتينا أمس ولم تَعُد... هل من يعرِف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:خديجة غازي المصري (مواليد عام 1984، لبنانيّة الجنسيّة)التي غادرت بتاريخ 02-02-2021، منزل ذويها في محلة الكرنتينا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت على الرقم 581071-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.