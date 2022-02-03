صحناوي التقى بقرادونيان... ماذا عن التحالف بين "التيار" و"الطاشناق"؟

في إطار التنسيق بين الطرفين، إلتقى النائب نقولا صحناوي أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وجرى البحث في موضوع الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث أكد الطرفان أن التحالف السياسي مستمر بين التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، فيما التوازنات الانتخابية في ظل القانون الحالي تدفع للبحث بجميع الخيارات، وذلك لمصلحة كل طرف منهما. وقد نفى الطرفان كل الإشاعات والتحليلات الصادرة في هذا السياق كما تم الإتفاق على إبقاء الإجتماعات مفتوحة بين الفريقين.