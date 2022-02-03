لبنان

كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لليوم؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 10:49
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صدرعن مصرف لبنان، البيان التالي:
 
بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /16,000,000/$ ستة عشر مليون دولار أميركي بمعدل 21100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
 
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