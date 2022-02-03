سرقة الأسلاك الكهربائية تابع... هذا ما حصل في وادي خالد

أقدم مجهولون على سرقة الأسلاك الكهربائية من على محول الكهرباء في بلدة المجدل بمنطقة وادي خالد الحدودية مستغلين اوقات انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وناشدَ الأهالي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي واتحاد بلديات وادي خالد بضرورة متابعة الموضوع ومعرفة فاعليه وبإنزال أشدّ العقوبات بحق السارقين.