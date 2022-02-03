لبنان

بعد فيضان حي سرسق في بر الياس بمياه الصرف الصحي... هكذا تتم المعالجة!

Lebanon 24
03-02-2022 | 11:26
A-
A+
Doc-P-914567-637795098233733046.jpg
Doc-P-914567-637795098233733046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد فيضان حي سرسق في برالياس والمنازل بمياه الصرف الصحي، قام الأهالي مع فريق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والبلدية بتنظيف الريغارات والشبكات يدوياً، علما انه ليس من اختصاصهم.
 
مواضيع ذات صلة
بدء معالجة فيضان مياه الصرف الصحي في بلدة بر الياس
lebanon 24
03/02/2022 22:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام بر الياس (التحكم المروري)
lebanon 24
03/02/2022 22:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خطفا شخصاً في بر الياس.. هكذا أوقفهما الجيش
lebanon 24
03/02/2022 22:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24

حي سرسق

بر الياس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2022-02-03
15:14 | 2022-02-03
14:48 | 2022-02-03
14:16 | 2022-02-03
13:51 | 2022-02-03
13:45 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website