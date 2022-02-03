بعد فيضان حي سرسق في بر الياس بمياه الصرف الصحي... هكذا تتم المعالجة!

بعد فيضان حي سرسق في برالياس والمنازل بمياه الصرف الصحي، قام الأهالي مع فريق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والبلدية بتنظيف الريغارات والشبكات يدوياً، علما انه ليس من اختصاصهم.