لبنان

سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان: مضى عام على مقتل لقمان سليم من دون إحقاق العدالة

Lebanon 24
03-02-2022 | 11:31
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غرد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على "تويتر": "مضى عام على مقتل لقمان سليم من دون إحقاق العدالة. ان لبنان في حاجة الى نظام قضائي اقوى لمكافحة الافلات من العقاب".
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لقمان سليم

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