سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان: مضى عام على مقتل لقمان سليم من دون إحقاق العدالة

غرد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على "تويتر": "مضى عام على مقتل لقمان سليم من دون إحقاق العدالة. ان لبنان في حاجة الى نظام قضائي اقوى لمكافحة الافلات من العقاب".