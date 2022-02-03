19 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 9446 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 948728.

كما وسجل لبنان 19 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9657.