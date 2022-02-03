لبنان

الجيش: مواصلة توزيع التعويضات على متضرري انفجار المرفأ

Lebanon 24
03-02-2022 | 12:24
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3/2/2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتم توزيع مبلغ وقدره 2.489.900.000 ليرة لبنانية. بلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 446 وحدة سكنية موزعة على مناطق: زقاق البلاط والمصيطبة والبسطة والباشورة والمزرعة ورأس بيروت ومينا الحصن والبوشرية والجديدة - البوشرية وبرج حمود وفرن الشباك والشياح والزلقا وجل الديب وانطلياس.
 
وسيتم استئناف التوزيع بتاريخ 7/2/2022 في المناطق المذكورة أعلاه، إضافة إلى المدور والرميل والصيفي وسن الفيل وبقنايا وبياقوت والفنار".
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