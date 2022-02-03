روكز: أمن وسلامة اللبنانيين خط أحمر والمطلوب تفعيل الأمن البلدي

غرد النائب شامل روكز عبر حسابه على "تويتر": "حادثة خطف الطفل ريان كنعان في جبيل تنذر بفوضى أمنية مرشحة للتفلت أكثر، وكنا قد حذرنا منها سابقا، خاصة مع تدهور الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية. المطلوب تفعيل الأمن البلدي في كل منطقة من مناطق كسروان وجبيل، ومختلف المناطق اللبنانية.مع تقديرنا لجهود القوى الامنية التي عملت لتحريره، نشدد على ان أمن وسلامة اللبنانيين خط أحمر ممنوع التساهل به ولو للحظة".