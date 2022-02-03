توقيف سورية عند حاجز حربتا.. وهذا ما ضبط بحوزتها! (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 3 /2 /2022، أوقفت عناصر حاجز حربتا ـــ البقاع السورية (م.أ.ق) لتجولها دون أوراق قانونية، وضبطت بحوزتها حوالى 15 كيلو غراماً من مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مئة غرام من مادة (كريستال ميث).سُلمت الموقوفة مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.