لبنان

قطع أوتوستراد التبانة لهذا السبب (صورة)

Lebanon 24
03-02-2022 | 12:52
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قطع عدد من الأشخاص أوتوستراد التبانة تحت الجسر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلم أن أهالي أحد الموقوفين هم الذين قطعوا الطريق، مطالبين بالإفراج عن ابنهم ف.س. ابو ياسين.
 
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أوتوستراد التبانة

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