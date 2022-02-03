قطع أوتوستراد التبانة لهذا السبب (صورة)

قطع عدد من الأشخاص أوتوستراد التبانة تحت الجسر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلم أن أهالي أحد الموقوفين هم الذين قطعوا الطريق، مطالبين بالإفراج عن ابنهم ف.س. ابو ياسين.