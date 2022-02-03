من مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق وفتح طرقات... هذا ما فعله الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، ان "عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ 24 مهمة إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:- إخماد حرائق (عدد 6)منازل (عدد 1) : القماطية.سيارات (عدد 2) : مار روكز/الدكوانة - الدورة.مؤسسات (عدد 1) : داخل محل لبيع قطع السيارات في الكفاءات.كهرباء (عدد 1) : مولد في القبيات.مختلف (عدد 1) : داخل عنبر لتخزين الحطب في دير عمار.- نقل وإسعاف (عدد 8)حوادث (عدد 6): حالات - عجلتون - الأشرفية - ذوق مكايل - أنطلياس - عائشة بكار.حوادث سير (عدد 2): حراجل ونقل جريح إلى المستشفى - الحمرا ونقل جريح إلى المستشفى.- إغاثة وإنقاذ (عدد 10)- تداعيات المنخفض الجوي (عدد 10)- إنقاذ مواطنين وسحب سيارتهم بسبب تراكم الثلوج وتكون الجليد على طرقات (عدد 4): طريق عام (كفرسلوان - ترشيش) - وطى الجوز - شحتول - حراجل.- فتح طرقات مقفلة بالثلوج لتسهيل حركة المرور (عدد 6) : كفردبيان- فقرا - قرطبا - عنايا - ترتج - تنورين.وبلغ مجموع المهمات المنفذة خلال ال- 24 ساعة الماضية 24 مهمة".وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين ب"ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".