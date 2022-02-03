لبنان

هذا ما قاله القرم عن زيادة فواتير قطاع الاتصالات.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-02-2022 | 13:11
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أكد وزير الاتصالات جوني القرم في حديث لقناة الـ"أم تي في" أنه لا داعي لزيادة الفواتير إذا تأمّنت الكهرباء لقطاع الإتصالات. 
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