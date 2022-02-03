جمعية تجار عاليه دعت إلى التزام قرار وزارة الاقتصاد بوضع الأسعار على السلع

ناشدت جمعية تجار عاليه في بيان، "التجار في مدينة عاليه والمنطقة، التزام قرار وزارة الاقتصاد بوضع الأسعار بشكل واضح على كل السلع، رغم الفوضى العارمة التي تصيب السوق نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار"، آملة في "إيجاد حل جذري للتذبذب في سعر الصرف الدولار حماية لحقوق التجار والمواطنين"، مشيرة إلى أن "زيارة مندوبي الوزارة ستتكرر أسبوعيا للمدينة".ودعت "التجار إلى "اعتماد أسعار مدروسة لكل السلع"، مشيرة إلى أنها "ستراقب الأسعار"، متمنية "أن تبادر الدولة سريعا إلى ممارسة دورها في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية اللازمة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق التجارية".