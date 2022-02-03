مناورة بحرية للجيش مقابل منطقة رأس بيروت بمشاركة مراكب لخفر السواحل الأميركية

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "توتر" عن "مناورة تكتية في عرض البحر مقابل منطقة رأس بيروت نفذت بواسطة مراكب تابعة للقوات البحرية في الجيش واخرى تابعة لخفر السواحل الأميركية".