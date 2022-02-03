لبنان

مناورة بحرية للجيش مقابل منطقة رأس بيروت بمشاركة مراكب لخفر السواحل الأميركية

Lebanon 24
03-02-2022 | 13:42
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "توتر" عن "مناورة تكتية في عرض البحر مقابل منطقة رأس بيروت نفذت بواسطة مراكب تابعة للقوات البحرية في الجيش واخرى تابعة لخفر السواحل الأميركية". 
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