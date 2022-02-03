لبنان

كلاس اتصل بريان كنعان ووالده مهنئا: لبنان كله كان مشدودا اليه

Lebanon 24
03-02-2022 | 13:45
A-
A+
Doc-P-914610-637795179716715089.jpg
Doc-P-914610-637795179716715089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتصل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بوالد الطفل ريان كنعان الذي كان خُطف في حالات وتمكنت شعبة المعلومات من تحريره، وهنأه بعودة ابنه سالما، ثم تحدث مع ريان مشجعا وواعدا بزيارة.

وأوضح كلاس في بيان انه اتصل بصفته والدا وجدا ولكونه وزيرا للشباب والرياضة، "وشجعت هذا البطل الذي كان لبنان كله مشدودًا اليه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2022-02-03
17:46 | 2022-02-03
17:37 | 2022-02-03
17:31 | 2022-02-03
17:30 | 2022-02-03
17:17 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website