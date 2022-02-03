كلاس اتصل بريان كنعان ووالده مهنئا: لبنان كله كان مشدودا اليه

اتصل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بوالد الطفل ريان كنعان الذي كان خُطف في حالات وتمكنت شعبة المعلومات من تحريره، وهنأه بعودة ابنه سالما، ثم تحدث مع ريان مشجعا وواعدا بزيارة.



وأوضح كلاس في بيان انه اتصل بصفته والدا وجدا ولكونه وزيرا للشباب والرياضة، "وشجعت هذا البطل الذي كان لبنان كله مشدودًا اليه".