في طرابلس... سلباه هاتفه وهم على الدراجة النارية!

تعرض المدعو "ا.خ" لعملية سلب هاتفه على طريق الميناء تحت جسر بيستاشيو في طرابلس من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعرف أن الضحية ادعى لدى الفصيلة المعنية ضد مجهول.