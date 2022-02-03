مقدّمات نشرات الأخبار المسائية

مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

مجلس الوزراء أنهى في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون موازنة العام 2022 وايام فاصلة لوضع تعديلات شبه نهائية عليه بعد توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا لاقرار الموازنة بصيغتها النهائية قبل الاحالة على لجنة المال والموازنة النيابية

وقد دعا الرئيس عون لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والامنية ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ،لكن الكهرباء العبء الضاغط على كاهل الدولة تم إرجاء موضوع السلفة لها الى حين إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة على ان يعرضها في جلسة خاصة..

وزير التربية وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي اشار في مقررات مجلس الوزراء الى إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها وان مجلس الوزراء سيطبق سعر صرف منصة صيرفة على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022..

وتزامنا صدرت مراسيم مهمة للمواطنين في عدد الجريدة الرسمية ابرزها مرسوم بدل النقل اليومي للموظفين في القطاع العام والخاص، والمرسوم المتعلق بتعويض النقل المقطوع للاسلاك العسكرية..

إنتخابيا قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة أنه لن يقبل بتأخير موعد الانتخابات النيابية دقيقة واحدة.

كما اكد في جانب آخر ان الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له في وقت جددت كتلة الوفاء للمقاومة التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة أو نقصان، داعية الجميع إلى ملاقاتها على ذلك..

وفي اطار الاهتمام الفاتيكاني الخاص بلبنان اكد أمين سر الفاتيكان للعلاقات بين الدول المونسنيور غالاغر ان التغيير آت إلى لبنان ونحن نصلي لكي يكون لخير هذا الوطن..

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير الى تطور اقليمي بارز بإعلان الرئيس الاميركي جو بايدن إن قوات خاصة أميركية قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة شمال غرب سوريا.

إذا مجلس الوزراء أنهى مناقشة موازنة العام 2022 في السراي وجلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا لاقرارها.



مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

الى القصر الجمهوري در، الخميس المقبل. فالحكومة انتهت من الموازنة في اجتماعات السراي ، ورحلت ما تبقى الى اجتماع القصر الجمهوري. مبدئيا ما رحل اهم مما قرر.

فالدولار الجمركي والضرائب علق البت بها لمزيد من الدرس. كما لم يقر اي امر بالنسبة الى زيادة كلفة الاتصالات خمسة اضعاف. كذلك تقرر ارجاء سلفة الكهرباء الى ما بعد اقرار مجلس الوزراء خطة اصلاح القطاع. نحن اذا في مرحلة انتظار من الان الى الخميس المقبل على الاقل لمعرفة نوعية قرارات الحكومة في أمور تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين .

التأجيل لمدة اسبوع كامل يعني ان طبخة الموازنة لم تنضج بعد، وان ثمة حاجة ماسة لمزيد من الدراسة في امور كثيرة. علما ان كل المؤشرات حتى الان لا توحي ان الموازنة تبشر بالخير، فهي ميزانية غب الطلب بدلا من ان تكون موازنة اصلاحية، وهي موازنة تصلح في الظروف العادية لا في ظروف استثنائية يلامس فيها البلد الانهيار الكبير

ما يعقد الامور اكثر الحملة المتواصلة المستمرة لرئاسة الجمهورية على حاكمية مصرف لبنان.

وهي حملة مستغربة شكلا ومضمونا. ففي الشكل هل معقول ان يهاجم رئيس جمهورية في الاعلام مسؤولا كبيرا آخر في الدولة؟ فاذا كان هناك من مآخذ على هذا المسؤول فان الامور يجب ان تعالج ضمن الاليات الادارية والقانونية لا اعلاميا وباسلوب فضائحي.

وفي المضمون ، هل الهدف حقيقة هو محاسبة رياض سلامة ام "قبعه" بشكل او بآخر ليحل مكانه رجل آخر مؤيد للعهد قبل ان يغادر ميشال عون قصر بعبدا؟ ثم، اي علاقة تربط ما بين الهجمة العونية على رياض سلامة وبين العقوبات على جبران باسيل؟ اذ ثمة من يؤكد ان العهد والتيار الوطني الحر يعرفان اهمية سلامة عند الاميركيين، فهل القصد من كل ما يحصل مقايضة رأس سلامة برأس باسيل؟ الاجابة للايام المقبلة، لكن المواقف والتطورات مسيئة الى مفهوم الدولة والى انتظام عمل المؤسسات.

باختصار، انها المنظومة نفسها تستبيح كل شيء في سبيل مصالحها ومنافعها وصفقاتها. لذلك ايها اللبنانيون عند ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن



مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

تكللت سلسلة الجلسات الحكومية التي عقدت على نية موازنة العام 2022 بإقرارها المبدئي.

وربما تعقد جلسة مطلع الاسبوع في السراي لإجراء قراءة أخيرة على أن تعقد يوم الخميس جلسة في قصر بعبدا يتم خلالها الإقرار النهائي للموازنة.

على أن أبرز ما خلص اليه مجلس الوزراء في جلساته الماراتونية هو إسقاط المادة المتعلقة بسلفة مؤسسة الكهرباء على قاعدة: لا سلفة قبل الخطة الاصلاحية.

وفي الخلاصات أيضا إعفاء جميع المواد الغذائية الأساسية والأدوية غير الكمالية من الرسم الجمركي مقابل استيفاء الرسم على بعض المواد المستوردة التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر صيرفة.

وعليه يكون مجلس الوزراء قد نزع كل الألغام التي يمكن ان تنفجر في حقل الموازنة ما يسهل عبورها الى ضفة الأمان

على ضفة ملاحقة الجشع والجشعين تواصلت (الكبسات) للمحلات التجارية من أجل مدى التزامها بخفض أسعارها بالنسبة نفسها لانخفاض سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة.

هذه الكبسات يقودها المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر.

فبعد حملته بالأمس في بيروت حط رحاله اليوم في النبطية حيث أقفل سوبر ماركات بالشمع الأحمر خلال عملية (دهم) برفقة مكتب مكافحة الجرائم المالية.

على المستوى النقابي المطلبي عمل قطاع النقل البري على قاعدة (الإيجابية بالإيجابية) وبعدما علق الإضراب الذي كان يفترض ان يستمر اليوم وغدا قرر إمهال الحكومة خمسة عشر يوما للبت في مطالبه فهل تتجاوب معها وتقطع الطريق على أي تصعيد في الشارع؟؟.

من الشؤون الاقتصادية والمالية والنقابية إلى الشؤون الانتخابية والبارز فيها تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يقبل بتأجيل الإنتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة وشدد على أن ما يجمع المملكة العربية السعودية وإيران أكبر بكثير مما يفرقهما.



مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تولى الخلافة بعد أبو بكر البغدادي الذي قتلته القوات الأميركية في تشرين الاول 2019، قتل اليوم على يد القوات الأميركية شمال سوريا.

وتقول المعلومات إن القرشي فجر قنبلة أودت بحياته وحياة عدد من المدنيين منهم أفراد أسرته.

اللافت في هذا الحدث ان الرئيس الأميركي جو بايدن أطلع على عملية سوريا قبل شهر، وأعطى الضوء الأخضر أول من أمس الثلاثاء لتنفيذها.

في لبنان، الحدث الأمني تمثل في تحرير شعبة المعلومات الولد المخطوف في حالات، بعدما نقله خاطفاه إلى منطقة بعلبك الهرمل، ولم يعرف مصير الخاطفين.

في ملف جلسات الموازنة، يوم الرسوم والدولار الجمركي في مجلس الوزراء، ولا نتيجة نهائية، أما ملف الكهرباء فقد رحل إلى جلسة مقبلة بعد رفض إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان في ظل الهدر الحاصل وسرقة التيار الكهربائي، بحيث يطرح السؤال:" هل يجوز تمويل سرقة التيار الكهربائي؟ وهل نحمل الخزينة مئات ملايين الدولارات من أجل توفير الكهرباء لمن لا يدفعون الفواتير؟"

في المقابل، وفي ما يشبه الرشوة الإنتخابية، وافق مجلس الوزراء على إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على الا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على الا تقل عن مليون ليرة شهريا، ولم تحدد وزارة المالية كلفة هذه الزيادات، ومن أين ستوفرها الحكومة؟

على المستوى المعيشي، المياه تكذب الغطاس، جولات مدير عام وزارة الإقتصاد كشفت بالعين المجردة أن ادعاءات السوبرماركت بخفض الأسعار ليست سوى عملية غش وتضليل، بدليل إقفال بعض السوبرماركت بالشمع الأحمر، وتسطير محاضر ضبط بأخرى، في ظل صمت المعنيين عن هذا القطاع، بعدما انكشفت عمليات الغش، وما كشف اليوم ليس سوى عينات بسيطة جدا من مئات مخالفات السوبرماركت في مختلف المناطق اللبنانية.



مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

إنزال في إدلب يقتل زعيم داعش ويترك روايتين لراو اميركي واحد ولكل رئيس أميركي فدية إرهابية يتابع تفاصيلها داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض من باراك أوباما الذي تربع على حاصله في مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن إلى دونالد ترامب وانتصاره على أبو بكر البغدادي وصولا اليوم إلى العملية الجراحية للرئيس جو بايدن الذي يحتاج الى قصة نجاح كأسلافه.

تقدم برهانا على قدرته هزيمة الإرهاب أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم من سلالة داعش احتفى بمقتله الرئيس بايدن قربانا لحماية الشعب الأميركي وحلفائه لجعل العالم مكانا أكثر أمنا وفق ما قال، لكن هذه الرواية عاكستها تصريحات أميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أكدت أن زعيم داعش فجر قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته عند بدء العملية الأميركية.

واذا كان إنزال إدلب توزع أرباحه دوليا وإقليما، فإن إنزال شعبة المعلومات على خاطفي الطفل ريان كنعان كان أشد وقعا على المستوى اللبناني بعدما انخطفت القلوب مع ابن الاحد عشر عاما، وبالميزان المحلي يجري ترفيع رئيس الشعبة خالد حمود ليعادل جو بايدن بعدما أعاد مع ضباط الفرع الأمان لعائلة فقدت أمنها عند اختفاء ابنها.

لكن ماذا عن الخاطفين؟ والذين لن ترتاح النفوس قبل ترقيتهم إلى أعلى مراتب التنكيل، وإدخالهم في ظروف خطف مشابهة ليتذوقوا مرا صنعته أيديهم وبينما تحرر الطفل ريان وعاد محمولا على الأكف إلى ذويه

حررت القاضية أماني سلامة اليوم المودع البطل عبدالله الساعي وأصدرت قرارا بتخلية سبيله مع بقاء وديعته ملكه وبهذا القرار أعطى القضاء والمودع حقوقا مشروعة بالتكافل والتضامن فانتصر القضاء للمودعين وحصل الساعي حقه بيده مسجلا خرقا في ميزان الودائع المحتجزة وهذه العلاقة التكاملية هي ما يريدها الناس والمودعون واللبنانيون بشكل عام وليس عبر ضربات وخبطات استباقية وكرة قدم يمررها عون الرئيس الى عون" الريسة" ولا تستقيم العلاقة أيضا على سياسات القبع عبر القضاء، فريق يطمح لقبع طارق البيطار وآخر لخلع رياض سلامة.

وفي مستجدات هذه السياسة المخلعة مهلة الاسبوع التي منحها الرئيس ميشال عون لحاكم مصرف لبنان ليلبي كل مطالب شركة التدقيق ولم يفصح عون عن مراميه بعد انتهاء المهلة لكنه استكمل حروبه على الجميع وبينهم شريكه في الحرب والرئاسة سمير جعجع فوصفه بالمحرض والغادر بحلفائه.

وقد شكر جعجع فخامته على عاطفته النبيلة مستذكرا القول المأثور: كل إناء ينضح بما فيه وبهذه التوصيفات فإن الطرفين لم يخطئنا بحق بعضهما البعض ولم يرتكبا اي قدح وذم بل شرحا الواقع على حقيقته والاناء نضح بما فيهما ووعاء آخر فاض اليوم في التوصيف وبمفعول رجعي عندما زار النائب نهاد المشنوق دار الفتوى "وفتك" بغريمه المستقبلي بهاء الحريري وأعاد إليه شريط الانقلاب عام الفين وسبعة عشر وطرح المبايعة الذي رفض في حينه وسيجري رفضه اليوم واسف المشنوق لكون ما سماه "الباراشوت" لا يعرف مسيرة والده ولا عايشها، وبعد خمس عشرة سنة يبدو كأنه جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه والبراشوت غير المذكور

أوفد اليوم رسولا الى البطريرك الراعي تمهيدا لعودة باتت قريبة الى نجل الحريري الاكبر اما الرئيس سعد الحريري فبات من شبه المؤكد انه سيحضر الى بيروت في الرابع عشر من شباط ذكرى اغتيال والده من دون حسم ما اذا كان سيلقي خطابا في المناسبة ام يكتفي بزيارة على الضريح. مجلس الوزراء أنهى في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون موازنة العام 2022 وايام فاصلة لوضع تعديلات شبه نهائية عليه بعد توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا لاقرار الموازنة بصيغتها النهائية قبل الاحالة على لجنة المال والموازنة النيابيةوقد دعا الرئيس عون لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والامنية ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ،لكن الكهرباء العبء الضاغط على كاهل الدولة تم إرجاء موضوع السلفة لها الى حين إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة على ان يعرضها في جلسة خاصة..وزير التربية وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي اشار في مقررات مجلس الوزراء الى إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها وان مجلس الوزراء سيطبق سعر صرف منصة صيرفة على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022..وتزامنا صدرت مراسيم مهمة للمواطنين في عدد الجريدة الرسمية ابرزها مرسوم بدل النقل اليومي للموظفين في القطاع العام والخاص، والمرسوم المتعلق بتعويض النقل المقطوع للاسلاك العسكرية..إنتخابيا قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة أنه لن يقبل بتأخير موعد الانتخابات النيابية دقيقة واحدة.كما اكد في جانب آخر ان الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له في وقت جددت كتلة الوفاء للمقاومة التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة أو نقصان، داعية الجميع إلى ملاقاتها على ذلك..وفي اطار الاهتمام الفاتيكاني الخاص بلبنان اكد أمين سر الفاتيكان للعلاقات بين الدول المونسنيور غالاغر ان التغيير آت إلى لبنان ونحن نصلي لكي يكون لخير هذا الوطن..وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير الى تطور اقليمي بارز بإعلان الرئيس الاميركي جو بايدن إن قوات خاصة أميركية قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة شمال غرب سوريا.إذا مجلس الوزراء أنهى مناقشة موازنة العام 2022 في السراي وجلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا لاقرارها.الى القصر الجمهوري در، الخميس المقبل. فالحكومة انتهت من الموازنة في اجتماعات السراي ، ورحلت ما تبقى الى اجتماع القصر الجمهوري. مبدئيا ما رحل اهم مما قرر.فالدولار الجمركي والضرائب علق البت بها لمزيد من الدرس. كما لم يقر اي امر بالنسبة الى زيادة كلفة الاتصالات خمسة اضعاف. كذلك تقرر ارجاء سلفة الكهرباء الى ما بعد اقرار مجلس الوزراء خطة اصلاح القطاع. نحن اذا في مرحلة انتظار من الان الى الخميس المقبل على الاقل لمعرفة نوعية قرارات الحكومة في أمور تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين .التأجيل لمدة اسبوع كامل يعني ان طبخة الموازنة لم تنضج بعد، وان ثمة حاجة ماسة لمزيد من الدراسة في امور كثيرة. علما ان كل المؤشرات حتى الان لا توحي ان الموازنة تبشر بالخير، فهي ميزانية غب الطلب بدلا من ان تكون موازنة اصلاحية، وهي موازنة تصلح في الظروف العادية لا في ظروف استثنائية يلامس فيها البلد الانهيار الكبيرما يعقد الامور اكثر الحملة المتواصلة المستمرة لرئاسة الجمهورية على حاكمية مصرف لبنان.وهي حملة مستغربة شكلا ومضمونا. ففي الشكل هل معقول ان يهاجم رئيس جمهورية في الاعلام مسؤولا كبيرا آخر في الدولة؟ فاذا كان هناك من مآخذ على هذا المسؤول فان الامور يجب ان تعالج ضمن الاليات الادارية والقانونية لا اعلاميا وباسلوب فضائحي.وفي المضمون ، هل الهدف حقيقة هو محاسبة رياض سلامة ام "قبعه" بشكل او بآخر ليحل مكانه رجل آخر مؤيد للعهد قبل ان يغادر ميشال عون قصر بعبدا؟ ثم، اي علاقة تربط ما بين الهجمة العونية على رياض سلامة وبين العقوبات على جبران باسيل؟ اذ ثمة من يؤكد ان العهد والتيار الوطني الحر يعرفان اهمية سلامة عند الاميركيين، فهل القصد من كل ما يحصل مقايضة رأس سلامة برأس باسيل؟ الاجابة للايام المقبلة، لكن المواقف والتطورات مسيئة الى مفهوم الدولة والى انتظام عمل المؤسسات.باختصار، انها المنظومة نفسها تستبيح كل شيء في سبيل مصالحها ومنافعها وصفقاتها. لذلك ايها اللبنانيون عند ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتنتكللت سلسلة الجلسات الحكومية التي عقدت على نية موازنة العام 2022 بإقرارها المبدئي.وربما تعقد جلسة مطلع الاسبوع في السراي لإجراء قراءة أخيرة على أن تعقد يوم الخميس جلسة في قصر بعبدا يتم خلالها الإقرار النهائي للموازنة.على أن أبرز ما خلص اليه مجلس الوزراء في جلساته الماراتونية هو إسقاط المادة المتعلقة بسلفة مؤسسة الكهرباء على قاعدة: لا سلفة قبل الخطة الاصلاحية.وفي الخلاصات أيضا إعفاء جميع المواد الغذائية الأساسية والأدوية غير الكمالية من الرسم الجمركي مقابل استيفاء الرسم على بعض المواد المستوردة التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر صيرفة.وعليه يكون مجلس الوزراء قد نزع كل الألغام التي يمكن ان تنفجر في حقل الموازنة ما يسهل عبورها الى ضفة الأمانعلى ضفة ملاحقة الجشع والجشعين تواصلت (الكبسات) للمحلات التجارية من أجل مدى التزامها بخفض أسعارها بالنسبة نفسها لانخفاض سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة.هذه الكبسات يقودها المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر.فبعد حملته بالأمس في بيروت حط رحاله اليوم في النبطية حيث أقفل سوبر ماركات بالشمع الأحمر خلال عملية (دهم) برفقة مكتب مكافحة الجرائم المالية.على المستوى النقابي المطلبي عمل قطاع النقل البري على قاعدة (الإيجابية بالإيجابية) وبعدما علق الإضراب الذي كان يفترض ان يستمر اليوم وغدا قرر إمهال الحكومة خمسة عشر يوما للبت في مطالبه فهل تتجاوب معها وتقطع الطريق على أي تصعيد في الشارع؟؟.من الشؤون الاقتصادية والمالية والنقابية إلى الشؤون الانتخابية والبارز فيها تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يقبل بتأجيل الإنتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة وشدد على أن ما يجمع المملكة العربية السعودية وإيران أكبر بكثير مما يفرقهما.أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تولى الخلافة بعد أبو بكر البغدادي الذي قتلته القوات الأميركية في تشرين الاول 2019، قتل اليوم على يد القوات الأميركية شمال سوريا.وتقول المعلومات إن القرشي فجر قنبلة أودت بحياته وحياة عدد من المدنيين منهم أفراد أسرته.اللافت في هذا الحدث ان الرئيس الأميركي جو بايدن أطلع على عملية سوريا قبل شهر، وأعطى الضوء الأخضر أول من أمس الثلاثاء لتنفيذها.في لبنان، الحدث الأمني تمثل في تحرير شعبة المعلومات الولد المخطوف في حالات، بعدما نقله خاطفاه إلى منطقة بعلبك الهرمل، ولم يعرف مصير الخاطفين.في ملف جلسات الموازنة، يوم الرسوم والدولار الجمركي في مجلس الوزراء، ولا نتيجة نهائية، أما ملف الكهرباء فقد رحل إلى جلسة مقبلة بعد رفض إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان في ظل الهدر الحاصل وسرقة التيار الكهربائي، بحيث يطرح السؤال:" هل يجوز تمويل سرقة التيار الكهربائي؟ وهل نحمل الخزينة مئات ملايين الدولارات من أجل توفير الكهرباء لمن لا يدفعون الفواتير؟"في المقابل، وفي ما يشبه الرشوة الإنتخابية، وافق مجلس الوزراء على إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على الا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على الا تقل عن مليون ليرة شهريا، ولم تحدد وزارة المالية كلفة هذه الزيادات، ومن أين ستوفرها الحكومة؟على المستوى المعيشي، المياه تكذب الغطاس، جولات مدير عام وزارة الإقتصاد كشفت بالعين المجردة أن ادعاءات السوبرماركت بخفض الأسعار ليست سوى عملية غش وتضليل، بدليل إقفال بعض السوبرماركت بالشمع الأحمر، وتسطير محاضر ضبط بأخرى، في ظل صمت المعنيين عن هذا القطاع، بعدما انكشفت عمليات الغش، وما كشف اليوم ليس سوى عينات بسيطة جدا من مئات مخالفات السوبرماركت في مختلف المناطق اللبنانية.إنزال في إدلب يقتل زعيم داعش ويترك روايتين لراو اميركي واحد ولكل رئيس أميركي فدية إرهابية يتابع تفاصيلها داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض من باراك أوباما الذي تربع على حاصله في مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن إلى دونالد ترامب وانتصاره على أبو بكر البغدادي وصولا اليوم إلى العملية الجراحية للرئيس جو بايدن الذي يحتاج الى قصة نجاح كأسلافه.تقدم برهانا على قدرته هزيمة الإرهاب أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم من سلالة داعش احتفى بمقتله الرئيس بايدن قربانا لحماية الشعب الأميركي وحلفائه لجعل العالم مكانا أكثر أمنا وفق ما قال، لكن هذه الرواية عاكستها تصريحات أميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أكدت أن زعيم داعش فجر قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته عند بدء العملية الأميركية.واذا كان إنزال إدلب توزع أرباحه دوليا وإقليما، فإن إنزال شعبة المعلومات على خاطفي الطفل ريان كنعان كان أشد وقعا على المستوى اللبناني بعدما انخطفت القلوب مع ابن الاحد عشر عاما، وبالميزان المحلي يجري ترفيع رئيس الشعبة خالد حمود ليعادل جو بايدن بعدما أعاد مع ضباط الفرع الأمان لعائلة فقدت أمنها عند اختفاء ابنها.لكن ماذا عن الخاطفين؟ والذين لن ترتاح النفوس قبل ترقيتهم إلى أعلى مراتب التنكيل، وإدخالهم في ظروف خطف مشابهة ليتذوقوا مرا صنعته أيديهم وبينما تحرر الطفل ريان وعاد محمولا على الأكف إلى ذويهحررت القاضية أماني سلامة اليوم المودع البطل عبدالله الساعي وأصدرت قرارا بتخلية سبيله مع بقاء وديعته ملكه وبهذا القرار أعطى القضاء والمودع حقوقا مشروعة بالتكافل والتضامن فانتصر القضاء للمودعين وحصل الساعي حقه بيده مسجلا خرقا في ميزان الودائع المحتجزة وهذه العلاقة التكاملية هي ما يريدها الناس والمودعون واللبنانيون بشكل عام وليس عبر ضربات وخبطات استباقية وكرة قدم يمررها عون الرئيس الى عون" الريسة" ولا تستقيم العلاقة أيضا على سياسات القبع عبر القضاء، فريق يطمح لقبع طارق البيطار وآخر لخلع رياض سلامة.وفي مستجدات هذه السياسة المخلعة مهلة الاسبوع التي منحها الرئيس ميشال عون لحاكم مصرف لبنان ليلبي كل مطالب شركة التدقيق ولم يفصح عون عن مراميه بعد انتهاء المهلة لكنه استكمل حروبه على الجميع وبينهم شريكه في الحرب والرئاسة سمير جعجع فوصفه بالمحرض والغادر بحلفائه.وقد شكر جعجع فخامته على عاطفته النبيلة مستذكرا القول المأثور: كل إناء ينضح بما فيه وبهذه التوصيفات فإن الطرفين لم يخطئنا بحق بعضهما البعض ولم يرتكبا اي قدح وذم بل شرحا الواقع على حقيقته والاناء نضح بما فيهما ووعاء آخر فاض اليوم في التوصيف وبمفعول رجعي عندما زار النائب نهاد المشنوق دار الفتوى "وفتك" بغريمه المستقبلي بهاء الحريري وأعاد إليه شريط الانقلاب عام الفين وسبعة عشر وطرح المبايعة الذي رفض في حينه وسيجري رفضه اليوم واسف المشنوق لكون ما سماه "الباراشوت" لا يعرف مسيرة والده ولا عايشها، وبعد خمس عشرة سنة يبدو كأنه جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه والبراشوت غير المذكورأوفد اليوم رسولا الى البطريرك الراعي تمهيدا لعودة باتت قريبة الى نجل الحريري الاكبر اما الرئيس سعد الحريري فبات من شبه المؤكد انه سيحضر الى بيروت في الرابع عشر من شباط ذكرى اغتيال والده من دون حسم ما اذا كان سيلقي خطابا في المناسبة ام يكتفي بزيارة على الضريح.

مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في مقابل التشويش المستمر والكذب المتمادي، خارطة طريق كاملة رسمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أكثر من ملف.

في ملف العلاقة مع دول الخليج، لفت رئيس الجمهورية إلى ان لبنان تعاطى بإيجابية معها، نافيا ان يكون قد اقترح على أمير الكويت إدارة حوار بين اللبنانيين، ولافتا الى أنه تمنى عليه زيارة لبنان، وبطبيعة الحال يمكن آنذاك البحث في كل المواضيع.

في ملف التدقيق الجنائي، أكد الرئيس عون ان على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يلبي كل طلبات شركة التدقيق، وان أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب، لافتا الى ان كيله طفح من المماطلة والمناورة. وقال رئيس الجمهورية: على الجميع أن يعرف ان مهلة السماح انتهت، وانا جاد في موقفي اكثر مما يتصور البعض، وأعني ما أقول، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية قبل أيام هو إنذار.

في ملف الدولار، سأل الرئيس عون: هل لأحد أن يفسر كيف انه ارتفع ذات يوم أحد الى حدود 34 ألف ليرة ثم وصل في يوم أحد آخر الى حدود الـ20 الفا؟ ليجيب: ليس على علمي انه تم في الأسابيع الأخيرة تطوير الصناعة والزراعة وتفعيل السياحة والتجارة، وان العملات الصعبة تدفقت الى لبنان فجأة، ولذلك لا يوجد سوى تفسير وحيد وهو ان هناك من يواصل سرقة الشعب، وانا لا أعلم كيف أن البعض مقتنع بأن السارق يمكن ان يكون منقذا.

في ملف توزيع الخسائر، ما هذه الوقاحة، يقول الرئيس عون… إنهم يلقون على المودعين الجزء الأكبر من الاعباء، فيما من أهدر أموال الناس يتحمل الجزء الأصغر… فليكن معلوما انني لن أقبل بأن يدفع المودعون الثمن الأكبر للحل كما دفعوا الثمن الأقسى للأزمة.

وعن اتهام وليد جنبلاط له بأنه من أحرق البلد وأوصله إلى الانهيار، علق الرئيس عون قائلا: الأكيد ان المزاجية لا تبني دولة.

اما عن هجوم سمير جعجع المتكرر عليه، فرد بسلسلة أسئلة: هل انا آذيت احدا؟ هل انا بنيت قصرا؟ هل انا غدرت بحليف؟ هل انا احترفت التحريض؟ وعن خشيته من انتزاع القوات الأكثرية المسيحية في الانتخابات المقبلة، اشار الرئيس عون الى ان هناك حملة تضليل واسعة ستشتد تباعا، لكنني على ثقة تامة في أن الناس يعرفون الحقيقية وكيف يختارون.

وعن العلاقة مع حزب الله، قال الرئيس عون: أحيانا استغرب بعض خياراته في ما يتعلق بقضايا إصلاح الدولة، ولكن المطلوب ان نعالج الالتباسات ونطور التفاهم، لا ان نلغيه.

وفي كل الاحوال، لنا عودة الى مواقف رئيس الجمهورية في سياق النشرة، غير ان البداية من عودة الطفل راين الى الحرية.



مقدّمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

قتل الاميركيون زعيم داعش في عملية خاصة بأطمة شمال ادلب السورية، بعد ان اودعوه هناك مستثمرين افكاره وجنوده وسلاحه، وعندما اضطروا استثمروا دماءه..

هي اللعبة الاميركية المعتادة التي تودي بحلفائها واتباعها الى الهلاك عند الحاجة، فهل من يعتبر؟.

في اضعف لحظات حكمه واصعب ايام فشله السياسي الداخلي والخارجي استل الرئيس الاميركي جو بايدن الحصالة التكفيرية، مختارا هدفا دسما، معلنا عن عملية للوحدات الخاصة الاميركية في اطمة السورية ، على بعد امتار من الحدود التركية ، استهدفت العراقي أمير الصلبي الملقب بالقرشي – خليفة ابي بكر البغدادي – زعيم تنظيم داعش الارهابي ..

هي اميركا نفسها التي تقتل داعشيا في سوريا لغاية في نفسها وتنقل آخرين بمروحياتها الى حيث تدعو حاجتها، وما كشفه الاعلام الروسي عن مصادر امنية قبل ايام من ان الطوافات الاميركية نقلت مسلحين من داعش الى مناطق عند الحدود السورية العراقية – بعض دليل ..

في لبنان لا دليل على نية المتحكمين بامر المال بنقل البلاد الى افضل حال، وفيما السوق تتخبط بتعاميم مصرف لبنان ودولارها واسعار السلع الملتهبة اعلنت الحكومة الانتهاء من مناقشة الاطار العام لموازنتها، مقرة المنح الاجتماعة للموظفين، وممهدة للدولار الجمركي باعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والادوية من اي رسوم واعباء، واقرت سعر منصة صيرفة للمواد المستوردة، فيما علقت سلفة الكهرباء على الخطة الاصلاحية المطلوبة من وزير الطاقة. وبمجمل الامر فان البنود الملتهبة لا تزال عالقة على امل اطفائها في الجلسة النهائية الخميس المقبل في بعبدا واقرار الموازنة..

بالموازاة فان كتلة الوفاء للمقاومة لن تقبل بفرض ضرائب جديدة على الناس المتألمين، مؤكدة في جلستها اليوم انها ستكون صوتهم وصوت المودعين، مطالبة الوزراء بعدم استسهال فرض الضرائب على الناس، والاجتهاد لايجاد موارد مالية لا تثقل المواطن ولا الاقتصاد الوطني .

وبعيدا عن اثقال المشوشين فان الانتخابات النيابية في موعدها كما قال الرئيس نبيه بري الذي رفض تأجيلها ولو ليوم واحد، معتبرا ان الايام المقبلة ستحمل تحريكا لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع زيارة الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين.