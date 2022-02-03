مصرف لبنان: لا حساب لدينا في مصرف BNP Paribas

صدر عن مصرف لبنان بياناً، جاء فيه، ان محطة الـ OTV ذكرت خبرا يفيد انه وردتها معلومات عن قيام مصرف BNP Paribas باقفال حسابات مصرف لبنان لديه.واوضح مصرف لبنان ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، حيث ان لا حساب لمصرف لبنان في مصرف BNP Paribas ليتم اقفاله.وشدد مصرف لبنان على أنه لا يجوز تشويه سمعة لبنان وفبركة الأخبار من أجل تصفية حسابات باتت واضحة، ودعا القضاء المختص الى محاسبة ناشري المعلومات المزيفة التي تخلق حالة من القلق الاضافي لدى اللبنانيين.