لبنان

مداهمات للجيش في البقاع وضبط ممنوعات

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:46
A-
A+
Doc-P-914659-637795254377599641.png
Doc-P-914659-637795254377599641.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات في بلدة المشرفة الحدودية منزلي كل من المطلوبين (ج.ح.ح) و(م.ح.ح)، بجرائم قتل عسكريين والقيام بعمليات سرقة ومن ضمنها سرقة سيارات، إضافة إلى عمليات خطف.
وضبطت القوة داخل المنزلين كمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون، وعددا من السيارات والجرارات الزراعية والدراجات النارية المسروقة، وأسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وكاميرات مراقبة ولوحات سيارات مسروقة ودفاتر سيارات مزورة ومسروقة، وأسمدة زراعية وأسلاكا كهربائية وهواتف خلوية.
كما دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في خطف الطفل (ر.ك) في حي الشراونة ـ بعلبك ، حيث تم تبادل إطلاق نار مع المتورطين وعلى أثرها تم توقيف السوري (م.أ)، وضبطت القوة ماكينات لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر عائدة لها، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف وأنواعا مختلفة من المخدرات بالإضافة إلى سيارة نوع جيب وكاميرات مراقبة وهواتف خلوية وخزنة أموال،
وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2022-02-03
17:46 | 2022-02-03
17:37 | 2022-02-03
17:31 | 2022-02-03
17:30 | 2022-02-03
17:17 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website