14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مداهمات للجيش في البقاع وضبط ممنوعات
Lebanon 24
03-02-2022
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات في بلدة المشرفة الحدودية منزلي كل من المطلوبين (ج.ح.ح) و(م.ح.ح)، بجرائم قتل عسكريين والقيام بعمليات سرقة ومن ضمنها سرقة سيارات، إضافة إلى عمليات خطف.
وضبطت القوة داخل المنزلين كمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون، وعددا من السيارات والجرارات الزراعية والدراجات النارية المسروقة، وأسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وكاميرات مراقبة ولوحات سيارات مسروقة ودفاتر سيارات مزورة ومسروقة، وأسمدة زراعية وأسلاكا كهربائية وهواتف خلوية.
كما دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في خطف الطفل (ر.ك) في حي الشراونة ـ بعلبك ، حيث تم تبادل إطلاق نار مع المتورطين وعلى أثرها تم توقيف السوري (م.أ)، وضبطت القوة ماكينات لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر عائدة لها، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف وأنواعا مختلفة من المخدرات بالإضافة إلى سيارة نوع جيب وكاميرات مراقبة وهواتف خلوية وخزنة أموال،
وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
تابع
الأكثر قراءة
تغيير في المواعيد أوصل القاتل الى العيادة.. اليكم القصة الكاملة لمقتل الطبيب ايلي جاسر
Lebanon 24
تغيير في المواعيد أوصل القاتل الى العيادة.. اليكم القصة الكاملة لمقتل الطبيب ايلي جاسر
23:05 | 2022-02-02
02/02/2022 11:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جوي قطبي آتٍ من اليونان.. واستعدوا لموجة صقيع في هذا الموعد
Lebanon 24
لبنان على موعد مع منخفض جوي قطبي آتٍ من اليونان.. واستعدوا لموجة صقيع في هذا الموعد
01:20 | 2022-02-03
03/02/2022 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. مذيع الـ MTV يودع المُشاهدين! (فيديو)
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. مذيع الـ MTV يودع المُشاهدين! (فيديو)
02:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة الدولار.. هذا ما كشفه خبير مالي
Lebanon 24
لعبة الدولار.. هذا ما كشفه خبير مالي
03:01 | 2022-02-03
03/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود كبرت وأصبحت شابة.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود كبرت وأصبحت شابة.. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:03 | 2022-02-03
بوشيكيان ل"اللواء": يوجد قرار بعدم المسّ بالفقراء والطبقة الوسطى
17:46 | 2022-02-03
هوكشتاين يزور لبنان الأسبوع المقبل
17:37 | 2022-02-03
إشكال وتبادل إطلاق نار في بريتال
17:31 | 2022-02-03
توقيف امرأة في حربتا بحوزتها حشيش ومادّة مخدّرة
17:30 | 2022-02-03
مخاوف من الإطاحة بالانتخابات
17:17 | 2022-02-03
إطلاق نار على محل للمشروبات الروحية في طرابلس
فيديو
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2022-02-03
04/02/2022 01:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
06:00 | 2022-02-03
04/02/2022 01:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
04/02/2022 01:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact