لبنان

الحلبي: التعليم الحضوري أساسي

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:52
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أشار وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إلى أنّ، "التعليم الحضوري أساسي والمتعاقدون يصوّرون وكأني في مواجهة معهم في وقت وظيفة وزير التربية هي حماية التعليم وسعيت قدر الامكان لتحقيق مطالب المعلمين بالتعاقد".

وقال الحلبي، في حديثٍ له للـ"MTV": "إما أن نتمكن من إنقاذ المدرسة الرسمية والمعلم والتلميذ في المدرسة الرسمية أو نفشل".

وأضاف: "كل أستاذ يحصل على 90 دولاراً من الجهات المانحة مشروطة بالحضور وقد بدأوا يتقاضونها والمدرسة الرسمية بخطر والتلميذ في المدرسة الرسميّة بلا علم".
 
وقال: "ذاهبون الى مكان لا نرغبه وسأحاول تأمين الدعم من الجهات المانحة لانقاذ الوضع وما يهمني هو استكمال العام الدراسي".
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