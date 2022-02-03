لبنان

الفاتيكان محذّراً من اختفاء لبنان: إنقاذه مسؤولية أبنائه

Lebanon 24
03-02-2022 | 17:00
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في حين واصل وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير جولاته على القيادات السياسية والروحية اللبنانية في اليوم الثاني من زيارته، أمس، أبلغت مصادر كنسية "السياسة" أن "المسؤول البابوي أبلغ من التقاهم بوجود قلق فاتيكاني جدي على مستقبل لبنان، إذا لم يدرك مسؤولوه الخطر الذي يتهدد بلدهم، ويعملوا على مواجهته بروح وطنية جامعة، ومن خلال توثيق الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة".
وإذ كشف غلاغير، أن "الحبر الأعظم سيزور لبنان"، فإنه اعتبر وفقاً للمصادر، أن "إنقاذ لبنان مسؤولية أبنائه أولاً وأخيراً، ومن ثم يأتي دعم الخارج الذي لن يساعد اللبنانيين إذا لم يساعدوا أنفسهم".
المصدر: السياسة الكويتية
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