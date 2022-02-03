مخاوف من الإطاحة بالانتخابات

تخشى أوساط سياسية من تأجيل الانتخابات النيابية لأشهر إضافية في حال تم الاتفاق على إقرار الدائرة 16 الانتخابية لإقفال الباب أمام اقتراع المغتربين.

(السياسة الكويتية)