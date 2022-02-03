إتصال وإطمئنان

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Lebanon 24
03-02-2022 | 17:02
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طلب رئيس حزب من مقرَّب منه الاتصال بمسؤول نقدي كبير، والإعراب عن التضامن معه إلى آخر المواجهة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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