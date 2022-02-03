لبنان

تعويم

Lebanon 24
03-02-2022 | 17:15
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عوَّمت التحويلات الجارية فضلاً عن الكمية المتداولة في الأسواق وضعية عدم وقوع البلد في نقص في الدولارات، كما حصل في العامين الماضيين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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