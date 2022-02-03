لبنان

إطلاق نار على محل للمشروبات الروحية في طرابلس

Lebanon 24
03-02-2022 | 17:17
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أقدمت سيارة من نوع هوندا يستقلها 3 اشخاص على اطلاق النار من مسدسات حربية بإتجاه محل لبيع المشروبات الروحية مقابل مبنى دائرة التربية في طرابلس. وقد فرّوا بعدها الى جهه مجهولة.
ولم يسفر إطلاق النار عن وقوع ضحايا فيما بقيت الأسباب مجهولة.
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