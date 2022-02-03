إطلاق نار على محل للمشروبات الروحية في طرابلس

أقدمت سيارة من نوع هوندا يستقلها 3 اشخاص على اطلاق النار من مسدسات حربية بإتجاه محل لبيع المشروبات الروحية مقابل مبنى دائرة التربية في طرابلس. وقد فرّوا بعدها الى جهه مجهولة.

ولم يسفر إطلاق النار عن وقوع ضحايا فيما بقيت الأسباب مجهولة.