توقيف امرأة في حربتا بحوزتها حشيش ومادّة مخدّرة

اوقف عناصر الجيش على حاجز مفرق بلدة حربتا في البقاع الشمالي السورية م. ق، وضبطوا بحوزتها حوالى ١٥ كيلو غراماً من مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مئة غرام من مادة مخدرة ختم عليها عبارة الاميرة ميرال.