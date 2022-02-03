لبنان

إشكال وتبادل إطلاق نار في بريتال

Lebanon 24
03-02-2022 | 17:37
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تطوّر اشكال بين شبّان من بريتال الى تبادل لاطلاق نار كثيف. وما زالت الأسباب مجهولة.
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اطلاق نار

بريتال

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