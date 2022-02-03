لبنان

هوكشتاين يزور لبنان الأسبوع المقبل

Lebanon 24
03-02-2022 | 17:46
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ينشغل لبنان بملف جديد هو ملف ترسيم الحدود البحرية مع وصول الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الاسبوغ المقبل، حاملاً وجهة نظر العدو الاسرائيلي ومقترحات اميركية جديدة جرى تسريبها بتقاسم الحقول النفطية والغازية المتجاورة بين لبنان وفلسطين المحتلة (حقلا قانا وكاريش)، من دون ان تعرف تفاصيل المقترحات الاميركية أو مدى دقتها وجديتها.
وذكرت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان "لبنان ينتظر ما سيحمله هوكشتاين، فقد قال لبنان ما عنده وينتظر المسعى الاميركي".
المصدر: اللواء
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