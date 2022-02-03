بوشيكيان ل"اللواء": يوجد قرار بعدم المسّ بالفقراء والطبقة الوسطى

أوضح وزير الصناعة جورج بوشيكيان في تصريح لـ"اللواء" أنه "تم تصفير السعر الجمركي على جميع السلع التي تتصل بحياة المواطن اللبناني".وقال أن "ذلك يشمل حليب الاطفال والمتتمات الغذائية لهم وسلعاً أخرى من رز وشاي وبن وطون فضلا عن الأدوية والمستلزمات الطبية، في حين أن كل المواد التي تصنف بالفخمة من سومو وكافيار وكاجو لا يمكن أن تعفى من الجمارك".ولفت إلى أن "المواد الأولية القادمة إلى المصانع اللبنانية معفاة من الجمارك بنسبة مئة في المئة"، متسائلاً: "كيف يمكن لمن اشترى سيارة بمبلغ ٣٠ الف دولار على سبيل المثال أن يعترض على دفع رسوم جمركية"؟وأشار إلى أن "هناك اجتماعات جانبية ستعقد لتنقيح معظم النقاط"، مؤكداً أن "هناك قرارا لعدم المس بالفقراء والطبقة الوسطى"، كاشفا عن سحب رخص تجار وصناعيين يستغلون المواطنين من خلال رفع الأسعار.كما دعا إلى عدم بث دعايات تشوه الصورة لدى المواطن.