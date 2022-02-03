لبنان

بوشيكيان ل"اللواء": يوجد قرار بعدم المسّ بالفقراء والطبقة الوسطى

Lebanon 24
03-02-2022 | 18:03
A-
A+
Doc-P-914686-637795336984420375.jpeg
Doc-P-914686-637795336984420375.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح وزير الصناعة جورج بوشيكيان في تصريح لـ"اللواء" أنه "تم تصفير السعر الجمركي على جميع السلع التي تتصل بحياة المواطن اللبناني".
وقال أن "ذلك يشمل حليب الاطفال والمتتمات الغذائية لهم وسلعاً أخرى من رز وشاي وبن وطون فضلا عن الأدوية والمستلزمات الطبية، في حين أن كل المواد التي تصنف بالفخمة من سومو وكافيار وكاجو لا يمكن أن تعفى من الجمارك".
ولفت إلى أن "المواد الأولية القادمة إلى المصانع اللبنانية معفاة من الجمارك بنسبة مئة في المئة"، متسائلاً: "كيف يمكن لمن اشترى سيارة بمبلغ ٣٠ الف دولار على سبيل المثال أن يعترض على دفع رسوم جمركية"؟
وأشار إلى أن "هناك اجتماعات جانبية ستعقد لتنقيح معظم النقاط"، مؤكداً أن "هناك قرارا لعدم المس بالفقراء والطبقة الوسطى"، كاشفا عن سحب رخص تجار وصناعيين يستغلون المواطنين من خلال رفع الأسعار.
كما دعا إلى عدم بث دعايات تشوه الصورة لدى المواطن.
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-02-04
01:15 | 2022-02-04
01:00 | 2022-02-04
00:44 | 2022-02-04
00:33 | 2022-02-04
00:17 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website